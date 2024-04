Canal de Panamá anuncia un aumento en el tránsito por la vía de 24 a 32 buques desde el 1 de junio

ARCHIVO - Buques de mercancías esperan en la Bahía de Panamá para atravesar el Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, el 17 de enero de 2024. Las autoridades del Canal de Panamá anunciaron el lunes 15 de abril que gracias a una mejora en la disponibilidad de agua dulce en la vía el número de tránsito de buques aumentará a partir del 1 de junio a 32 diarios, ocho más que lo permitido hasta ahora debido a la sequía persistente. (AP Foto/Agustín Herrera, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved