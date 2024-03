Campaña en internet destapa corrupción de gobierno en Uganda

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Se enfocan también en la titular del Parlamento, Anita Among, miembro influyente del partido oficialista acusada de recibir enormes sumas de dinero para viajes al exterior, incluso algunos que no se produjeron.

Among, según las denuncias, recibió 894.500 dólares en per diems y costos de entretenimiento entre julio y enero, una suma descomunal en un país que apenas puede implementar su presupuesto en medio de persistentes déficits.

Una comisión parlamentaria encabezada por Among había aprobado anteriormente aumentar el monto de dinero per diem que podía recibir el titular del Parlamento, de 990 a 4.000 dólares, en un país donde, según el Banco Mundial, el ingreso promedio per cápita en 2022 fue de 850 dólares al año.

Among no ha comentado sobre la campaña y The Associated Press no pudo confirmar de manera independiente las denuncias hechas por los organizadores, entre ellos Jimmy Ssentongo, un prominente activista de derechos humanos en Uganda.