Camboya inicia las obras de un controversial canal financiado por China

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, delante a la izquierda, acompañado por su esposa, Pich Chanmony, presiona el botón durante una ceremonia de inicio de obras sobre el canal de Funan Techo, financiado por China, que conectará la capital del país, Nom Pen, con la provincia de Kep, en la costa sure del país, en el poblado de Prek Takeo, provincia de Kendal Camboya, el lunes 5 de agosto de 2024. (AP Foto/Heng Sinith)