Cada vez más, venezolanos quedan varados en México, lo que explica caída en cruces ilegales a EEUU

Migrantes venezolanos se cortan el pelo junto a las vías del tren bordeadas por tiendas de campaña improvisadas en la Ciudad de México, el martes 26 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un migrante de Maracaibo, Venezuela, sentado en una vía de ferrocarril bordeada de tiendas de campaña improvisadas donde los migrantes se refugian en la Ciudad de México, el martes 26 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una familia de inmigrantes venezolanos desayuna junto a las vías del tren en la Ciudad de México, el martes 26 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una familia de inmigrantes venezolanos desayuna junto a las vías del tren bordeadas por tiendas de campaña improvisadas en la Ciudad de México, el martes 26 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.