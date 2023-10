Buscar comida y a familiares: la principal angustia de un Acapulco devastado por el huracán Otis

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una calle bloqueada y llena de escombros por los daños causados por el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Varias personas caminan con objetos extraídos de establecimientos en un centro comercial luego del paso del huracán Otis por Acapulco, México, el 25 de octubre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

Varias personas toman productos de una tienda de comestibles luego del paso del huracán Otis por Acapulco, México, el 25 de octubre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

Restos de los destrozos en la plaza tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Un edificio con daños por el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Una mujer sostiene a un bebé en brazos junto a varios alimentos tomados de un establecimiento luego del paso del huracán Otis por Acapulco, México, el 25 de octubre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

Autos cruzan una avenida anegada tras el paso del huracán Otis por Acapulco, México, el 25 de octubre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

Una mujer camina con artículos extraídos de una tienda de muebles tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Personas se llevan artículos de las tiendas de un centro comercial tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Un militar de la Guardia Nacional mexicana intenta impedir que personas se lleven productos de las tiendas de un centro comercial tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Personas esperan fuera de sus vehículos la llegada de equipos de riesgos para despejar el paso de las carreteras tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Personas esperan fuera de sus vehículos la llegada de equipos de riesgos para despejar el paso de las carreteras tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Personas esperan fuera de sus vehículos la llegada de equipos de riesgos para despejar el paso de las carreteras tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Personas con productos y alimentos sacados de una tienda tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Una gran señal de carretera encima de un vehículo tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Restos de los destrozos en la plaza tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Un militar de la Guardia Nacional mexicana intenta impedir que personas se lleven productos de las tiendas de un centro comercial tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Una mujer con productos sacados de un supermercado tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)