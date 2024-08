Bukele plantea retirar régimen de excepción que tiene suspendidos derechos en El Salvador desde 2022

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofrece un discurso en la inauguración de un centro industrial de datos en Ciudad Arce, El Salvador, el martes 16 de julio de 2024. El 1 de junio, cuando asumió la presidencia de El Salvador para un segundo periodo de cinco años, Bukele destacó que habían logrado vencer a las pandillas y anunció que se concentraría en lo económico. (AP Foto/Salvador Melendez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved