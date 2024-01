Brasil enfrenta peticiones de reparaciones y lidia con su doloroso legado de esclavitud

ARCHIVO - Modelos llevan prendas diseñadas por estudiantes de comunidades afrobrasileñas en una estación de metro como parte del Mes de Conciencia negra en Sao paulo, el 19 de noviembre de 2021. En Brasil, más de la mitad de la población se identifica como negra o birracial, (AP Foto/Andre Penner, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Gente visitando el yacimiento histórico del Muelle Valongo, la principal, vía de entrada para africanos esclavizados en Brasil y el continente americano, en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de noviembre de 2021. Brasil ha empezado a registrar demandas públicas de reparaciones por su papel en la esclavitud. El país recibió más esclavos de África que ningún otro lugar. (AP Foto/Bruna Prado, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La presidenta de Banco de Brasil, Tarciana Medeiros, habla durante su ceremonia para asumir el cargo, ante una pantalla que muestra a familiares en el público, en Brasillia, Brasil, el 16 de enero de 2023. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nombró a Medeiros para liderar el banco, su primera presidenta negra. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un peatón pasa junto al mural Sonhos de Liberdade del artista Acme, que rinde homenaje a líderes por la lucha de la igualdad racial, en el distrito artístico de Porto en Río de Janeiro, Brasil, el 17 de noviembre de 2021. La discriminación permanece y los brasileños negros y birraciales tienen más posibilidades de ser pobres, estar en prisión y morir de forma violenta. (AP Foto/Bruna Prado, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.