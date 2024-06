Bolivianos celebran nuevo Año Andino: "El sol no ha salido, pero estamos aquí para hacer la challa"

El líder espiritual José Mamani bendice a una persona con agua en un ritual por el Año Nuevo Andino tras recibir los primeros rayos de sol del día en el cerro Turriturrini a las afueras de Huarina, Bolivia, el viernes 21 de junio de June 21, 2024. Comunidades indígenas aymaras celebran el año nuevo 5.532 o el "Willka Kuti" que significa "Regreso del Sol" en aymara. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Indígenas aymaras asisten a un ritual por el Año Nuevo Andino para recibir los primeros rayos de sol del día en el cerro Turriturrini a las afueras de Huarina, Bolivia, el viernes 21 de junio de June 21, 2024. Comunidades indígenas aymaras celebran el año nuevo 5.532 o el "Willka Kuti" que significa "Regreso del Sol" en aymara. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una ofrenda de una cría de llama disecada y dinero falso en honor a la Pachamama, o Madre Tierra, en la celebración del Año Nuevo Andino en el cerro Turriturrini a las afueras de Huarina, Bolivia, el viernes 21 de junio de June 21, 2024. Comunidades indígenas aymaras celebran el año nuevo 5.532 o el "Willka Kuti" que significa "Regreso del Sol" en aymara. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Indígenas aymara extienden sus manos durante un ritual por el Año Nuevo Andino para recibir los primeros rayos de sol del día en el cerro Turriturrini a las afueras de Huarina, Bolivia, el viernes 21 de junio de June 21, 2024. Comunidades indígenas aymaras celebran el año nuevo 5.532 o el "Willka Kuti" que significa "Regreso del Sol" en aymara. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved