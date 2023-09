Bolivia tiene su propio "Titanic", un barco que parece flotar sobre las nubes en ciudad andina

La atracción arquitectónica, "Crucero de los Andes", decorada con símbolos de las culturas Tiwanakota e Inca, se eleva sobre El Alto, Bolivia, el viernes 8 de septiembre de 2023. El arquitecto Freddy Mamami es el creador del edificio conocido popularmente como cholet, término que combina las palabras cholo y chalet (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved