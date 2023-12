Bolivia pone en marcha primera planta industrial de litio

El presidente boliviano Luis Arce, segundo desde la izquierda, sostiene carbonato de litio durante la ceremonia de inauguración de una planta industrial para producir carbonato de litio utilizado para fabricar baterías en el desierto de sal de Uyuni, en las afueras de Llipi, Bolivia, el viernes 15 de diciembre. 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved