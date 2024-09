Bolivia: 13 heridos en primer día de marcha que enfrenta a seguidores de Evo Morales y de Luis Arce

El expresidente Evo Morales saluda a sus seguidores mientras encabeza una marcha hacia la capital desde Caracollo, Oruro, Bolivia, como parte de una disputa política con el actual presidente Luis Arce y para protestar por su manejo de la economía, el martes 17 de septiembre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una imagen del ex presidente Evo Morales es quemada en una calle de Vila Vila, en Bolivia, para bloquear el paso de los simpatizantes de Morales que están avanzando hacia la capital para protestar en contra del presidente Luis Arce, en una escalada de la disputa política entre ambos, el martes 17 de septiembre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los manifestantes salen de Caracollo, Oruro, Bolivia, mientras marchan hacia la capital, encabezados por el expresidente Evo Morales como parte de una disputa política con el actual presidente Luis Arce y para protestar por su manejo de la economía, el martes 17 de septiembre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes del expresidente Evo Morales marchan hacia la capital para protestar en contra del gobierno del presidente Luis Arce en una escalada de la disputa política entre ambos en Vila Vila, Bolivia, el martes 17 de septiembre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved