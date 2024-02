Blinken enfrenta retos al volver a Oriente Medio en busca de acuerdos

Las fatalidades llevan a 27.478 el número de muertes palestinas en casi cuatro meses de guerra. El Ministerio no distingue entre civiles y combatientes, pero asegura que la mayoría eran mujeres y menores de edad.

Un video que circula en internet el lunes muestra a hombres armados enmascarados, guiando a una fila de hombres sin camisa frente a edificios destruidos en el norte de Gaza y obligándoles a decir en voz alta que son ladrones. The Associated Press no pudo confirmar independientemente el incidente, pero es congruente con lo reportado por la AP.

Es el indicio más reciente de que Hamás, que gobierna Gaza desde que tomó el poder al arrebatárselo a fuerzas rivales palestinas en 2007, está recuperando el control de partes del norte de Gaza. Residentes dicen que fuerzas de Hamás, que antes de la guerra ascendían a decenas de miles de combatientes, han empezado a resurgir en algunas zonas donde se dedican a distribuir los salarios de empleados públicos y a combatir saqueos.

Las fuerzas israelíes dicen que han lanzado operativos específicos en el norte de Gaza en días recientes a fin de evitar que la milicia resurja.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido continuar con los combates hasta que Hamás sea aplastado y hasta que logre la libertad de unos 100 rehenes que siguen retenidos en Gaza, desde el ataque del 7 de octubre que desató la guerra.

Shurafa reportó desde Deir al-Balah, Franja de Gaza, y Magdy desde El Cairo. La periodista de The Associated Press Melanie Lidman contribuyó a este despacho desde Jerusalén.

FUENTE: Associated Press