Blinken concluye en Polonia gira europea centrada en Ucrania entre solicitudes de armas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, izquierda, es recibido por el ministro de Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, derecha, para participar en conversaciones en Varsovia, Polonia, el jueves 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Czarek Sokolowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved