Biden y Trump ya son los candidatos virtuales de sus respectivos partidos. ¿Qué significa eso?

ARCHIVO - En esta combinación de imágenes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la izquierda, habla el 10 de agosto de 2023 en Salt Lake City, y el expresidente Donald Trump habla el 13 de junio de 2023, en Bedminster, Nueva Jersey. La revancha de las elecciones de 2020 ya era oficial después de que el presidente y su predecesor se asegurasen las candidaturas de sus partidos. (AP Foto, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.