“Besos sí, Bezos no”: manifestantes protestan contra la controvertida boda de Jeff Bezos

Activistas montan una protesta en Venecia, Italia, el sábado 28 de junio de 2025, contra la celebración de la boda de Jeff Bezos y su esposa Lauren Sanchez Bezos, que tuvo lugar el viernes en Venecia, como un símbolo de la creciente desigualdad y el menosprecio por los residentes de la ciudad. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved