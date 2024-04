Bebé palestina en Gaza nace huérfana en cesárea de emergencia tras ataque israelí

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La bebé palestina Sabreen Jouda, que nació prematuramente en una cesárea de emergencia luego de que su madre murió en un ataque israelí junto con su esposo y su hija, se encuentra en una incubadora en el Hospital Emiratí el domingo 21 de abril de 2024, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

“Podemos decir que su estado de salud ha mejorado un poco, pero la situación aún es de riesgo”, dijo el doctor Mohammad Salameh, director de la unidad. “Esta niña debería haber estado en el vientre de la madre en este momento, pero ha sido privada de este derecho”.

La describió como una niña prematura y huérfana.

Pero ella no está sola.

“Sea bienvenida. Es la hija de mi querido hijo. Yo la cuidaré. Ella es mi amor, mi alma. Ella es un recuerdo de su padre. Yo la cuidaré”, dijo Ahalam al-Kurdi, su abuela paterna. Se sujetó el pecho y se estremeció de pena.

Al menos dos terceras partes de los más de 34.000 palestinos muertos en Gaza desde que comenzó la guerra han sido niños y mujeres, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El otro ataque israelí sobre Rafah durante la noche causó la muerte de 17 niños y dos mujeres de una familia extendida.

No todo el mundo es recuperado prontamente tras ese tipo de ataques.

“Mi hijo también estaba con ellos. Mi hijo se convirtió en miembros despedazados y aún no lo encuentran. No lo reconocen”, dijo Mirvat al-Sakani, la abuela materna de Sabreen. “Ellos no tienen nada que ver con nada. ¿Por qué los están atacando? No sabemos por qué, cómo. No sabemos”.

El domingo, los sobrevivientes enterraron a los muertos. Niños cubiertos de tela ensangrentada fueron colocados en bolsas para cadáveres y sepultados mientras las familias lloraban.

Los niños pequeños observaban e intentaban no resbalarse a un costado de una tumba.

