Barcos de guerra de Rusia llegan a La Habana tras realizar maniobras en el Atlántico

La fragata Almirante Gorshkov de la Armada rusa llega al puerto de La Habana, Cuba, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El submarino nuclear ruso Kazán llega al puerto de La Habana, Cuba, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved