Bangladesh vuelve poco a poco a la normalidad tras choques que dejaron casi 200 muertos

Sanjida, a la izquierda, consola a su madre, que se deshace en lágrimas tras recibir el cuerpo de su hijo, que fue baleado durante un choque entre policía y manifestantes, en una morgue en Daca, Bangladesh, el lunes 22 de julio de 2024. (AP Foto/Anik Rahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.