Bangladesh llora a unos 200 muertos en protestas estudiantiles entre miles de detenciones

Un prisionero alza las manos esposadas hacia una corte en Daca, en Bangladesh, el jueves 25 de julio de 2024. Reportes en medios informaban de varios detenidos en el país tras más de una semana de caos desencadenada por protestas estudiantiles tras un sistema de cuotas en empleos del gobierno. (AP Foto/Rajib Dhar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.