Balsa con migrantes se desinfla en Canal de la Mancha; hay 1 muerto y 1 hospitalizado

ARCHIVO - Un bote inflable dañado aparece en la costa en Wimereux, norte de Francia, 25 de noviembre de 2021. Un bote que transportaba a más de 60 migrantes se encontró en dificultades el viernes 15 de diciembre de 2023 cuando intentaba efectuar el peligroso cruce del Canal de la Mancha desde Francia. Una persona murió y otra se encontraba hospitalizada en estado crítico tras una operación de rescate, dijeron las autoridades.(AP Foto/Michel Spingler, File)