Azerbaiyán encarcela a 7 periodistas en nueva ofensiva contra la libertad de expresión

“Farid ya ha perdido mucho. Detenido injustificadamente durante más de un año, se perdió el nacimiento de su hijo y ahora espera una justicia esquiva. Negarle a este hombre sus derechos fundamentales es innecesariamente cruel. En lugar de perpetuar esta farsa, es hora de reunir a Farid con su familia”, dijo Capus en un comunicado.

Amnistía Internacional dijo que el caso contra Abzas Media era “un ejemplo de cómo el sistema judicial de Azerbaiyán está siendo transformado en un arma para silenciar el periodismo independiente”.

“Al presentar cargos económicos falsos contra periodistas que expusieron corrupción de alto nivel, las autoridades azerbaiyanas envían un mensaje escalofriante a cualquier persona en el país que se atreva a desafiarlos”, dijo en un comunicado Marie Struthers, directora regional de la organización, e instó a “una fuerte reacción internacional”.

Seis periodistas de Abzas Media fueron arrestados en noviembre de 2023. Las autoridades afirmaron haber encontrado 40.000 euros en efectivo en la oficina del medio en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y los acusaron de conspirar para introducir moneda extranjera en el país.

Mehralizada fue arrestado en mayo de 2024 como parte del mismo caso, aunque él y Abzas Media dijeron que nunca trabajó para el medio. En los siguientes meses de ese año, las autoridades presentaron otros cargos contra Mehralizada y los periodistas de Azbas Media, entre ellos, emprendimiento ilegal, evasión fiscal, falsificación de documentos y otros.

En su declaración final ante el tribunal, que RFE/RL compartió con The Associated Press, Mehralizada dijo que “la verdad es que no he cometido ningún delito... Los medios independientes son uno de los mayores medios de servicio al estado, la nación y la humanidad. Desafortunadamente, el periodismo en nuestro país hoy en día casi se equipara con el terrorismo”.

En marzo de 2024, semanas antes del arresto de Mehralizada, las autoridades azerbaiyanas arremetieron contra otro medio de comunicación, Toplum TV, con redadas y arrestos por cargos similares. En diciembre de 2024, seis periodistas más fueron arrestados por cargos de contrabando, entre ellos, cinco que trabajaban para el medio independiente Meydan TV.

A principios de este año, se retiraron las credenciales de prensa a Voice of America y Bloomberg, y se cerró la oficina de la BBC en Azerbaiyán.

La oficina de RFE/RL en Azerbaiyán fue cerrada en 2014, y su sitio web nacional fue bloqueado en 2017. Pero el servicio azerbaiyano ha seguido operando a pesar de las restricciones y la presión de las autoridades, dijo a la AP Alsu Kurmasheva, una periodista de RFE/RL que participa en los esfuerzos de defensa de la libertad de prensa de la organización de noticias.

Kurmasheva, quien fue arrestada en Rusia en octubre de 2023 y liberada en un intercambio de prisioneros sin precedentes entre Oriente y Occidente el pasado agosto, calificó el caso contra Mehralizada como “una acción muy injusta contra un periodista” y “una decisión política”, sintomática de cómo se trata la libertad de prensa por parte de las autoridades en países como Azerbaiyán o Rusia.

“Las autoridades (de esos países) no creen en el periodismo como una profesión, esto es lo que aprendí de mi experiencia”, dijo. “Ven a los periodistas como agentes de los servicios secretos de diferentes países”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press