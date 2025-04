Autoridades indígenas en Guatemala denuncian racismo por parte de la fiscal general Consuelo Porras

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en una conferencia de prensa con líderes indígenas sobre la detención del viceministro de Desarrollo y Sostenibilidad Luis Pacheco, en Ciudad de Guatemala, el martes 29 de abril de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en una conferencia de prensa con líderes indígenas sobre la detención del viceministro de Desarrollo y Sostenibilidad Luis Pacheco, en Ciudad de Guatemala, el martes 29 de abril de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Feliciana Herrera, líder de la comunidad indígena Ixil, en una conferencia de prensa conjunta por la detención del viceministro de Desarrollo y Sostenibilidad Luis Pacheco, en Ciudad de Guatemala, el martes 29 de abril de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved