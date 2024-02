Autoridades bolivianas declararan desastre a ciudad amazónica tras histórica inundación

Un cartel de una tienda de alimentos sumergido en una inundación en Cobija, Bolivia, el miércoles 28 de febrero de 2024. El río Acre se desbordó en la frontera entre Bolivia y Brasil y aumentó su caudal por encima de registros históricos, como consecuencia de las intensas lluvias. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El puente que conecta con Brasilea, Brasil, inundado, visto desde Cobija, Bolivia, el miércoles 28 de febrero de 2024. El río Acre, en la frontera entre Bolivia y Brasil, se desbordó y aumentó su caudal en niveles no vistos desde 2015 debido a las intensas lluvias. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Residentes mueven una mesa que quedó bajo el agua en una casa inundada, en frente de una tienda anegada por las inundaciones en Cobija, Bolivia, el miércoles 28 de febrero de 2024. El río Acre, en la frontera entre Bolivia y Brasil, se desbordó y aumentó su caudal en niveles no vistos desde 2015 debido a las intensas lluvias. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Residentes navegan por calles inundadas en Cobija, Bolivia, el miércoles 28 de febrero de 2024. El río Acre, en la frontera entre Bolivia y Brasil, se desbordó y aumentó su caudal en niveles no vistos desde 2015 debido a las intensas lluvias. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Residentes recuperan muebles de sus viviendas anegadas por las inundaciones en Cobija, Bolivia, el miércoles 28 de febrero de 2024. El río Acre, en la frontera entre Bolivia y Brasil, se desbordó y aumentó su caudal en niveles no vistos desde 2015 debido a las intensas lluvias. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vehículos sumergidos en calles anegadas por las inundaciones en Cobija, Bolivia, el miércoles 28 de febrero de 2024. El río Acre, en la frontera entre Bolivia y Brasil, se desbordó y aumentó su caudal en niveles no vistos desde 2015 debido a las intensas lluvias. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personas descansan en un albergue tras evacuar sus viviendas anegadas por las inundaciones en Cobija, Bolivia, el miércoles 28 de febrero de 2024. El río Acre, en la frontera entre Bolivia y Brasil, se desbordó y aumentó su caudal en niveles no vistos desde 2015 debido a las intensas lluvias. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El reflejo de una mujer en el espejo de su armario tras evacuar a un albergue municial debido a las inundaciones en Cobija, Bolivia, el miércoles 28 de febrero de 2024. El río Acre, en la frontera entre Bolivia y Brasil, se desbordó y aumentó su caudal en niveles no vistos desde 2015 debido a las intensas lluvias. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Residentes rescatan gatos del tejado de una casa anegada por las inundaciones en Cobija, Bolivia, el miércoles 28 de febrero de 2024. El río Acre, en la frontera entre Bolivia y Brasil, se desbordó y aumentó su caudal en niveles no vistos desde 2015 debido a las intensas lluvias. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una vista parcial de la ciudad inundada de Cobija, Bolivia, el miércoles 28 de febrero de 2024. El río Acre, en la frontera entre Bolivia y Brasil, se desbordó y aumentó su caudal en niveles no vistos desde 2015 debido a las intensas lluvias. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved