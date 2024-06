Autoridad electoral en estado mexicano con resultados apretados recibe amenaza de muerte

Funcionarios electorales y observadores cuentan votos tras el cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. El instituto electoral de Jalisco, en México, denunció haber recibido el viernes 7 de junio de 2024 “una amenaza explícita de muerte” en contra de su presidenta Paula Ramírez Hohne. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved