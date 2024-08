Asamblea Nacional aprueba polémica ley para regular las ONG que operan en Venezuela

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sostiene un documento con la ley que regulará a las ONG, tras ser aprobada en una sesión en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el jueves 15 de agosto de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved