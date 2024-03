Arrancan campañas por la presidencia de México entre ofertas de continuidad y críticas a violencia

Manifestantes portan muñecos con la imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, durante una marcha convocada por organizaciones ciudadanas para exigir que se respete a la autoridad electoral en las próximas elecciones generales, el domingo 18 de febrero de 2024, en la Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum abarrotan la plaza del Zócalo en el acto inaugural de su campaña, el viernes 1 de marzo de 2024, en la Ciudad de México. Las elecciones presidenciales están previstas para el 2 de junio. (AP Foto/Áurea de Rosario) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum saluda en el acto inaugural de su campaña en la plaza del Zócalo, el viernes 1 de marzo de 2024, en la Ciudad de México. Las elecciones presidenciales están previstas para el 2 de junio. (AP Foto/Áurea de Rosario) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum saluda a sus seguidores al llegar al acto inaugural de su campaña en la plaza del Zócalo, el viernes 1 de marzo de 2024, en la Ciudad de México. Las elecciones presidenciales están previstas para el 2 de junio. (AP Foto/Áurea de Rosario) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez saluda a sus seguidores en el acto de inauguración de campaña en Irapuato, México, el viernes 1 de marzo de 2024. A su derecha está Libia Dennise García, que se presenta a gobernadora del estado de Guanajuato. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencia Claudia Sheinbaum saluda a sus seguidores a su llegar al acto inaugural de campaña en la plaza del Zócalo en Ciudad de México, el viernes 1 de marzo de 2024. Las elecciones presidenciales en México están previstas para el 2 de junio. (AP Foto/Áurea de Rosario) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Seguidores de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez en el acto de inauguración de campaña en Irapuato, México, el viernes 1 de marzo de 2024. Las elecciones generales mexicanas están previstas para el 2 de junio. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Vendedores de frutas colocan fresas en el mercado de Irapuato, México, el viernes 1 de marzo de 2024. La candidata presidencial Xóchitl Gálvez eligió a Irapuato para el acto inaugural de su campaña el viernes, de cara a las elecciones generales del 2 de junio. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Residentes caminan por el centro histórico de Irapuato, México, el viernes 1 de marzo de 2024. La candidata presidencial Xóchitl Gálvez eligió a Irapuato para el acto inaugural de su campaña el viernes, de cara a las elecciones generales del 2 de junio. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Residentes desayunan en Irapuato, México, el viernes 1 de marzo de 2024. La candidata presidencial Xóchitl Gálvez eligió a Irapuato para el acto inaugural de su campaña el viernes, de cara a las elecciones generales del 2 de junio. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.