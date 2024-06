Arranca la 54ta Asamblea General de la OEA con el combate al crimen organizado de telón de fondo

Funcionarios de la Organización de los Estados Americanos y políticos paraguayos participan en la ceremonia inaugural de la 54ta Asamblea General de la OEA el miércoles 26 de junio de 2024, en Asunción, Paraguay. De izquierda a derecha están el canciller paraguayo Rubén Ramírez; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el secretario general adjunto de la OEA, Néstor Méndez. (AP Foto/Marta Escurra) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved