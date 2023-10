Argentinos frustrados se arrojan a los brazos del novato ultraderechista Javier Milei

Andrés Ferreira, simpatizante del aspirante presidencial Javier Milei, sujeta unos panfletos en su casa del barrio de Fiorito en Buenos Aires, Argentina, el sábado 23 de septiembre de 2023. Ferreira, que trabaja como repartidor en una plataforma digital, también hace promoción por Milei en la municipalidad de Lomas de Zamora de Buenos Aires. Él ve con optimismo la propuesta de Milei de aplicar mano dura al crimen y terminar con esa práctica de que los "delincuentes sean tratados como víctimas". (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Andrés Ferreira, simpatizante del aspirante presidencial Javier Milei, enrolla unos carteles de campaña del candidato, en su casa del barrio de Fiorito en Buenos Aires, Argentina, el sábado 23 de septiembre de 2023. Ferreira, que trabaja como repartidor en una plataforma digital, también hace promoción por Milei en la municipalidad de Lomas de Zamora de Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Rubén Dávalos, un seguidor del aspirante presidencial Javier Milei, hace campaña por su candidato en el barrio de Fiorito de Buenos Aires, Argentina, el sábado 23 de septiembre de 2023. Milei, un populista de derechas que admira a Donald Trump y que se ha hecho un nombre al proclamar contra la "casta política" en televisión, se encuentra como favorito para las elecciones presidenciales. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Paola Aguirre afuera de su casa en Salta, Argentina, el miércoles 4 de octubre de 2023. Aguirre, que vive en una casita levantada con maderas cerca de un vertedero, tiene puesta su esperanza en el candidato presidencial Javier Milei. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Paola Aguirre abraza a sus hijas Keila, a la derecha, y Loana fuera de su casa en Salta, Argentina, el miércoles 4 de octubre de 2023. Aguirre, que vive en una casita levantada con maderas cerca de un vertedero, tiene puesta su esperanza en el candidato presidencial Javier Milei, un economista y legislador instigador que se describe a sí mismo como un anarco-capitalista y que dice que la respuesta a la creciente inflación anual que ahora ronda el 140% pasa por eliminar el Banco Central y dolarizar la economía. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Belén Salva posa para la foto en San Antonio de los Cobres, Salta, Argentina, el martes 3 de octubre de 2023. Salva, una trabajadora del sector de la salud que hace mamografías, está frustrada porque no se puede permitir comprar ni lo más básico. "Quiero comprar un refrigerador y es imposible", cuenta. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Andrés Ferreira, simpatizante del aspirante presidencial Javier Milei, posa para la foto en su casa del barrio de Fiorito en Buenos Aires, Argentina, el sábado 23 de septiembre de 2023. Ferreira está particularmente molesto con la corrupción política generalizada. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer pasa por delante de un edificio en San Antonio de los Cobres, Salta, Argentina, el martes 3 de octubre de 2023. En San Antonio de los Cobres, el candidato presidencial Javier Milei obtuvo el 60% de los votos en las primarias. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Elías Agustín Rivero posa en el restaurante de sus padres en el que trabaja en San Antonio de los Cobres, Salta, Argentina, el martes 3 de octubre de 2023. Rivero apoya al candidato presidencial Javier Milei en parte porque cree que con Milei como presidente se crearán más puestos de trabajo para la gente joven. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Elías Agustín Rivero lleva unas botellas al restaurante de su familia en San Antonio de los Cobres, Salta, Argentina, el martes 3 de octubre de 2023. A Rivero no le afecta que la gente hable negativamente de su candidato presidencial Javier Milei. Cuenta que muchas personas "te dirán que está loco, que no es bueno, que no hay que votar por él". Pero él, asegura: "Nada va a hacer que cambie de opinión". (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una bandada de pájaros sobrevuela un cartel del aspirante presidencial Javier Milei en Salta, Argentina, el miércoles 4 de octubre de 2023. Milei, un populista de derechas que admira a Donald Trump y que se ha hecho un nombre al proclamar contra la "casta política" en televisión, se encuentra como favorito para las elecciones presidenciales. (AP Foto/Javier Corbalán) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Andrés Ferreira, simpatizante del aspirante presidencial Javier Milei, enrolla un cartel de su candidato en su casa del barrio de Fiorito en Buenos Aires, Argentina, el sábado 23 de septiembre de 23, 2023. Milei, un populista de derechas que admira a Donald Trump y que se ha hecho un nombre al proclamar contra la "casta política" en televisión, se encuentra como favorito para las elecciones presidenciales del 22 de octubre. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La profesora Alejandrina Quispe posa en su escuela en San Antonio de los Cobres, Salta, Argentina, el martes 3 de octubre de 2023. "Vos escuchás palabras, palabras: con el tiempo te cansás y lo que querés es acción," dice Quispe sobre la actual situación política y económica de Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer camina por delante de un mural de la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, en San Antonio de los Cobres, Salta, Argentina, el martes 3 de octubre de 2023. En San Antonio de los Cobres, el candidato presidencial Javier Milei obtuvo el 60% de los votos en las primarias. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved