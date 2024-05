Argentina y EEUU refuerzan su alianza con ejercicios navales conjuntos en el Atlántico Sur

El ministro argentino de Defensa, Luis Petri, derecha, y la canciller Diana Mondino saludan al fotógrafo sobre la cubierta del portaaviones estadounidense USS George Washington en aguas de Argentina, el jueves 30 de mayo de 2024, durante ejercicios militares conjuntos entre ambos países. (AP Foto/Víctor R. Caivano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.