Argentina señala al libanés Hussein Karaki como jefe de Hezbollah en la región; pide captura

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señala al libanés Hussein Ahmad Karaki, cuya imagen se muestra en la pantalla, como el jefe operativo del grupo militante chiíta Hezbollah en América Latina, y anuncia que ha pedido su captura internacional, en una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el viernes 25 de octubre de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved