Argentina: reclaman libertad de detenidos por protestar contra reformas de Milei



Grisel Lyardet, hermana de Sasha Lyardet, una joven detenida en las protestas de la semana anterior frente al Congreso, se reúne con manifestantes en la Plaza de Mayo para pedir su liberación, en Buenos Aires, Argentina, el martes 18 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)



Una mujer con un cartel contra el presidente Milei, en una protesta en la Plaza de Mayo para pedir la liberación de los detenidos en las manifestaciones frente al Congreso de la semana anterior, en Buenos Aires, Argentina, el martes 18 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)



Familiares de los detenidos en las protestas de la semana anterior frente al Congreso reunidos con manifestantes en la Plaza de Mayo para pedir su liberación, en Buenos Aires, Argentina, el martes 18 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)



Una mujer con un cartel que defiende la libertad en una protesta en la Plaza de Mayo en reclamo de la liberación de los detenidos en las manifestaciones frente al Congreso de la semana anterior, en Buenos Aires, Argentina, el martes 18 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)



Familiares de los detenidos en las protestas de la semana anterior frente al Congreso reunidos con manifestantes en la Plaza de Mayo para pedir su liberación, en Buenos Aires, Argentina, el martes 18 de junio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Si bien no fue la primera protesta con disturbios contra el gobierno de Milei, es la primera vez que la justicia imputa graves delitos contra manifestantes, desde incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones a delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, atentado contra la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.

Los cargos contemplan penas severas, desde los nueve años hasta prisión perpetua.

Las autoridades además impulsaron acciones civiles contra organizaciones sociales y políticas por los daños causados.

Familiares y organismos de derechos humanos calificaron los arrestos de “arbitrarios” y que su objetivo es amedrentar a quienes se oponen a las políticas liberales de Milei.

“Siento que están intentando marcar precedente para que la gente no tenga la libertad de decir lo que piensa, para que agachemos la cabeza. Estamos retrocediendo años de democracia, esto no puede suceder”, afirmó dijo a AP Grisel Lyardet, hermana de Sasha, una estudiante de 24 años detenida a varias cuadras del Congreso.

Relató que su hermana “salió de la universidad y fue a manifestarse pacíficamente a la Plaza del Congreso. Cuando el clima se estaba poniendo tenso se retira... Una chica se cae, ella se vuelve a buscarla y tres motos de la policía de la ciudad se suben a la vereda y las agarran”.

“Es para meternos miedo, que la gente no salga, para que la gente no participe, para que no mire al costado, para que no mire al otro”, señaló Margarita Gómez, madre de Nicolás Mayorga, también estudiante universitario que sigue detenido.

“Me dijo: ‘Mamá yo no tiré piedras, no me resistí’. Él fue como un estudiante. No está en una organización política, sino en una organización barrial de ayuda. Y si estuviera en una organización política, tampoco sería un delito protestar para rechazar una ley”, recalcó Gómez.

