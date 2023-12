Argentina: Milei desregula la economía por decreto y envía paquete de reformas al Congreso

El presidente electo Javier Milei saluda durante una sesión conjunta del Congreso para declararlo oficialmente a él y a su compañero de fórmula ganadores de la segunda vuelta presidencial, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 29 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre toma mate mientras escucha el mensaje del presidente Javier Milei anunciando nuevas medidas económicas, el miércoles 20 de diciembre de 2023, en Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Mario De Fina)

Elementos de seguridad son emplazados para custodiar una marcha de protesta por las nuevas medidas económicas del presidente Javier Milei, el miércoles 20 de diciembre de 2023, en Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Gustavo Garello)