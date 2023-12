Argentina: gobierno de Milei advierte con retirar ayudas sociales a los que salgan a manifestarse

Dos personas almorzando una comida gratuita del comedor social de la Casa Comunitaria del Fondo, en el barrio Padre Carlos Múgica de Buenos Aires, Argentina, el jueves 14 de diciembre de 2023. El gobierno de Argentina eliminó subsidios al transporte y energía, además de devaluar el peso argentino en más del 50 % como parte de un drástico plan de ajuste que el nuevo presidente Javier Milei considera necesario para resolver las urgencias económicas del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.