Argentina da vía libre a juicio en ausencia de iraníes acusados de atentado antisemita en 1994

ARCHIVO - La gente sostiene fotografías de víctimas del atentado mientras suenan las sirenas durante una ceremonia que conmemora el 30º aniversario del ataque contra el centro judío AMIA que mató a 85 personas, en Buenos Aires, Argentina, el 18 de julio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved