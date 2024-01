Arévalo jura como presidente de Guatemala, tras meses de tensión y acciones judiciales en su contra

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente electo Bernardo Arévalo saluda a la cabeza de una marcha contra la interferencias gubernamentales en las elecciones que ganó en agosto, en Ciudad de Guatemala, el 7 de diciembre de 2023. La inminente toma de posesión de Arévalo el domingo 14 de enero y las acciones judiciales contra el proceso judicial han sido un tema recurrente de los hogares guatemaltecos, en un reflejo del despertar político de la población contra la corrupción y la impunidad. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)

Seguidores del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo, a la derecha, se enfrentan a la policía a las afueras del Congreso en protesta por el retraso en el inicio de la sesión de los nuevos legisladores previa a la investidura de Arévalo en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

Mujeres indígenas avanzan hacia la plaza de la Constitución para la investidura del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo en el Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

Militares en la plaza de la Constitución mientras se prepara la investidura del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo, en el entorno del Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el sábado 13 de enero de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)

La policía intenta contener a seguidores del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo que protestan a las afueras del Congreso por el retraso en el inicio de la sesión de los nuevos legisladores previa a la investidura de Arévalo en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

Seguidores del presidente electo Bernardo Arévalo protestan por el retraso en el inicio de la sesión del Congreso de los nuevos legisladores previa a la investidura de Arévalo, a las afueras del Congreso, en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

Varias personas mirando helicópteros en formación sobre la plaza de la Constitución antes de la investidura del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo, en el entorno del Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

Seguidores del presidente electo Bernardo Arévalo se concentran ante el Congreso y protestan por el retraso en el inicio de la sesión de los nuevos legisladores previa a la investidura de Arévalo, a las afueras del Congreso, en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

Seguidores del presidente electo Bernardo Arévalo se concentran ante el Congreso, donde una línea de policías hace guardia, y protestan por el retraso en el inicio de la sesión de los nuevos legisladores previa a la investidura de Arévalo, a las afueras del Congreso, en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

La policía intenta contener a seguidores del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo que protestan a las afueras del Congreso por el retraso en el inicio de la sesión de los nuevos legisladores previa a la investidura de Arévalo en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

La policía custodia el entorno del Congreso, mientras se retrasa el inicio de la sesión de los nuevos legisladores previa a la investidura de Arévalo, a las afueras del Congreso, en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

La policía permanece en formación e intenta contener a seguidores del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo, que protestan a las afueras del Congreso por el retraso en el inicio de la sesión de los nuevos legisladores previa a la investidura de Arévalo en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

Asistentes a la ceremonia de posesión del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo a la espera, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)

Un seguidor del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo celebra que los nuevos diputados votaron como presidente del Congreso al legislador del Movimiento Semilla, Samuel Pérez, como parte del proceso previo a la juramentación de Arévalo como presidente, a las afueras del Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, canta el himno nacional en el inicio de la ceremonia de juramento en Ciudad de Guatemala, en los primeros minutos del lunes 15 de enero de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)

Seguidores del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo ven en sus celulares en vivo la sesión en el Congreso, como parte del proceso previo a la juramentación de Arévalo como presidente, a las afueras del Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. La pantalla, a la izquierda, muestra en directo la imagen de seguidores en el palacio. (AP Foto/Santiago Billy)

Seguidores del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo ven en sus celulares en vivo la sesión en el Congreso, como parte del proceso previo a la juramentación de Arévalo como presidente, a las afueras del Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy)

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a la izquierda, y la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, esperan para la ceremonia de juramentación del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo, tras un significativo retraso, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en Ciudad de Guatemala, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)