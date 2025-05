AP Fotos: Tigres, jaguares y elefantes también huyen de la violencia de los cárteles en México

Personal del santuario de animales Ostok prepara a un jaguar para su traslado, a las afueras de Culiacán, México, el lunes 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Personal del santuario Ostok trasladan a los animales a camiones para transportarlos hacia Mazatlán, en el estado de Sinaloa, desde el refugio de animales de las afueras de Culiacán, también en Sinaloa, México, el martes 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una leona dentro de una jaula transportadora en el santuario para animales Ostok, en las afueras de Culiacán, México, el lunes 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas cargan a una leona hacia una jaula de transporte en el refugio de animales del santuario Ostok, a las afueras de Culiacán, México, el lunes 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un león en una jaula a la espera de su traslado a Mazatlán, en el estado de Sinaloa, desde el santuario Ostok, a las afueras de Culiacán, también en Sinaloa, México, el martes 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador arroja agua a un elefante en el santuario animal Ostok, en las afueras de Culiacán, México, el lunes 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Felix Marquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Emús del santuario Ostok en un camión que los traslada a Mazatlán, en el estado mexicano de Sinaloa, desde el refugio animal situado en las afueras de Culiacán, también en Sinaloa, el martes 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Personal del santuario de animales Ostok prepara a una leona para su traslado, a las afueras de Culiacán, México, el lunes 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Personal del santuario Ostok transporta a diversos animales en camiones hacia la ciudad de Mazatlán, en el estado mexicano de Sinaloa, desde el refugio situado en Culiacán, también en Sinaloa, el martes 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores trasladan a un jaguar en una jaula transportadora en el santuario para animales Ostok, en las afueras de Culiacán, México, el lunes 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un elefante en un transporte en un tráiler en el refugio de animales del santuario Ostok, a las afueras de Culiacán, México, el lunes 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una leona dentro de una jaula de transporte en el refugio de animales del santuario Ostok, a las afueras de Culiacán, México, el lunes 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved