AP Fotos: Semanas de calor sofocante abrasan el norte de India

Un repartidor de bombonas de gas se limpia el sudor mientras descansa a la sombra de un árbol en un caluroso día en Nueva Delhi, India, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Manish Swarup)

Una persona que ayuda a estacionar autos se cubre el rostro con un pañuelo para protegerse del intenso calor, en Nueva Delhi, India, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Manish Swarup)

Una zapatera descansa junto a sus útiles de trabajo en un día de mucho calor en Lucknow, India, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Rajesh Kumar Singh)

Una mujer se protege con un paraguas mientras camina por una vía de tren con un bebé en brazos en un día de mucho calor, en Guwahati, India, el 25 de mayo de 2024. (AP Foto/Anupam Nath)

Conductores de rickshaw duermen a la sombra que arroja una línea elevada de metro en una jornada de mucho calor en Lucknow, India, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Rajesh Kumar Singh)

Una chinkara, o gacela de India, y dos pavos reales descansan delante de un ventilador industrial ante las elevadas temperaturas, en un centro de rescate de animales en Bikaner, Rajastán, India, el 23 de mayo de 2024. (AP Foto/Dinesh Gupta)

Un hombre lleva un aparato de refrigeración a su casa ante el aumento de las temperaturas en Nueva Delhi, India, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Manish Swarup)

Un hombre baña a sus animales en el río Tawi en un día de mucho calor, en Jammu, India, el 28 de mayo de 2024. (AP Foto/Channi Anand)

Varias personas se cubren la cabeza con pañuelos para protegerse del intenso calor, en Jammu, India, el 28 de mayo de 2024. (AP Foto/Channi Anand)

Una chinkara, o gacela de India, se cobija entre las plumas de un pavo real en un centro de rescate de animales en un día de mucho calor, en Bikaner, Rajastán, India, el 23 de mayo de 2024. (AP Foto/Dinesh Gupta)

Residentes se cubren la cara con pañuelos para protegerse del intenso calor en Bikaner, Rajastán, India, el 23 de mayo de 2024. (AP Foto/Dinesh Gupta)

Un hombre se moja el rostro con agua de un grifo en la calle para refrescarse en un día de mucho calor en Lucknow, India, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Rajesh Kumar Singh)

Una mujer carga con un ventilador comprado en un mercado en un día de altas temperaturas en Guwahati, India, el 25 de mayo de 2024. (AP Foto/Anupam Nath)

Un hombre duerme debajo de un camión en un día caluroso de verano en Guwahati, India, el 25 de mayo de 2024. (AP Foto/Anupam Nath)

Un hombre toma agua en una jornada de altas temperaturas en Jammu, India, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Channi Anand)

Varios niños se refrescan en un lago ante el aumento de las temperaturas en Nueva Delhi, India, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Manish Swarup)

Un hombre camina junto al monumento de la Puerta de India en un día de mucho calor, en Nueva Delhi, India, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Manish Swarup)

Guardas de seguridad privados que custodian una urbanización privada, se sientan delante de un ventilador industrial en un caluroso día de verano, en Nueva Delhi, India, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Manish Swarup)

Veterinarios hidratan a una chinkara, o gacela india, en un centro para animales rescatados, con una solución salina en plena ola de calor en la ciudad de Bikaner, en el estado indio de Rajastán, el 29 de mayo de 2024. (AP Foto/Dinesh Gupta)