AP Fotos: Palestinos se aferran a la vida en Rafah, el posible nuevo objetivo de la ofensiva israelí

Un niño mira a través de una ventana con los cristales rotos en Rafah, en la Franja de Gaza, el 21 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos desplazados por la ofensiva terrestre de Israel sobre Gaza caminan por un campamento improvisado en Rafah, en el sur de la Franja, el 18 de febrero de 2024. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una palestina desplazada por la ofensiva terrestre israelí en la Franja, cocina pan en un campamento improvisado en Rafah, Gaza, el 19 de febrero de 2024. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos recorren un mercado callejero en Rafah, en la Franja de Gaza, el 23 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos abarrotan un mercado callejero en Rafah, en la Franja de Gaza, el 21 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos desplazados por la ofensiva terrestre israelí en la Franja de Gaza, pasan junto a una parte anegada de un campo improvisado de tiendas de campaña en Rafah, Gaza, el 18 de febrero de 2024. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos hacen fila para recibir comida gratuita en Rafah, en la Franja de Gaza, el 23 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un niño palestino, desplazado por la ofensiva terrestre israelí en Gaza, carga dos bidones en un asentamiento de tiendas de campaña improvisado en Rafah, en el sur de la Franja, el 19 de febrero de 2024. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos cocinan pan en una calle de Rafah, en la Franja de Gaza, el 23 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos hacen fila para recibir comida gratuita en Rafah, en la Franja de Gaza, el 23 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un niño palestino desplazado por la ofensiva terrestre israelí en Gaza, hace té en un asentamiento improvisado en Rafah, en el sur de la Franja, el 18 de febrero de 2024. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos abarrotan un mercado en Rafah, en la Franja de Gaza, el 22 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos tratan de comprar pan en una panadería en Rafah, en la Franja de Gaza, el 19 de febrero de 2024. Las organizaciones de ayuda internacionales dicen que Gaza sufre escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos como resultado de la guerra entre Israel y Hamás. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos venden productos junto a edificios destruidos por un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, el 21 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un palestino, de pie sobre una mezquita destruida por un ataque israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el 22 de febrero de 2024. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos realizan compras en un mercado callejero en Rafah, en la Franja de Gaza, el 20 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos abarrotan un mercado en Rafah, en la Franja de Gaza, el 22 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/ Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Vista de un asentamiento improvisado de tiendas de campaña para palestinos desplazados por la ofensiva terrestre israelí en la Franja, en Rafah, Gaza, el 18 de febrero de 2024. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos venden comida enlatada en un mercado callejero en Rafah, en la Franja de Gaza, el 20 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos compran distintos artículos en un mercado callejero en Rafah, en la Franja de Gaza, el 20 de febrero de 2024. Se estima que los 1,5 millones de palestinos desplazados por la guerra se han refugiado en Rafah, que podría ser el próximo objetivo de Israel en su guerra contra Hamás. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Niños palestinos desplazados por la ofensiva terrestre israelí en la Franja, juegan en un campamento improvisado en Rafah, Gaza, el 18 de febrero de 2024. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos desplazados por la ofensiva terrestre israelí en la Franja hacen fila para obtener agua, en un campamento improvisado en Rafah, Gaza, el 19 de febrero de 2024. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved