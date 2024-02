AP Fotos: Murales bélicos en Kiev recuerdan a los soldados caídos en Ucrania

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Dos niños observan un mural con la imagen de un terrier llamado Patron, un perro de rastreo que es la mascota del Servicio de Emergencias de Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 2 de febrero de 2024. Patron, nacido en 2019, fue premiado dentro y fuera del país por su trabajo localizando y desactivando explosivos que dejaron atrás las tropas rusas. En noviembre de 2022, UNICEF lo reconoció como "Embajadog de buena voluntad" -- un juego de palabras con la palabra perro (dog en inglés) y embajador -- en Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)



Un mural sobre la pared de un edificio muestra a San Javelin, un meme de internet meme y un persona ficticio que recuerda a un santo que lleva en brazos un arma antitanque FGM-148 Javelin utilizada por el ejército ucraniano contra Rusia, en Kiev, Ucrania, el 2 de febrero de 2024. San Javelin es un símbolo de la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa. (AP Foto/Efrem Lukatsky)



Un mural muestra a soldados voluntarios de la 3ra Brigada de Asalto para honrar la memoria de su compañero Serhiy Mashovets, en un edificio residencial de Kiev, Ucrania, el 1 de febrero de 2024. Mashovets murió durante la defensa de la capital en 2022. Era un activista ecologista que quería crear un parque natural en el distrito de la ciudad donde nació. (AP Foto/Efrem Lukatsky)



Un mural sobre un edificio de apartamentos muestra al soldado voluntario ucraniano Maksym Yalovtsov, de 32 años, en Kiev, Ucrania, el 5 de febrero de 2024. Yalovtsov, apodado Regbist (jugador de rugby), entrenador de lucha y miembro de los ultras del Dynamo de Kiev, murió en combate contra las fuerzas rusas en 2022. (AP Foto/Efrem Lukatsky)



Un mural muestra al soldado voluntario Oleksiy Movchan con un gato rescatado en sus brazos momentos antes de su muerte, en la pared de un edificio de apartamentos en Kiev, Ucrania, el 1 de febrero de 2024. El texto dice "Gloria a los héroes de Ucrania". Movchan y tres soldados más rescataron a 11 civiles y al gato de entre los escombros de una vivienda afectada por un ataque con proyectiles rusos en la región de Donetsk, en el este del país, pero fue alcanzado por el bombardeo y falleció. (AP Foto/Efrem Lukatsky)