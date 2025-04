AP Fotos: De los más poderosos a los más humildes, miles asisten al funeral del papa Francisco

Feligreses y miembros de la Guardia Suiza, en la Plaza de San Pedro del Vaticano antes del inicio del funeral por el difunto papa Francisco, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Sacerdotes toman asiento antes del inicio del funeral por el papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los primeros rayos de sol de la mañana se cuelan a través de una estatua mientras los asistentes empiezan a tomar asiento antes del funeral del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una monja sonríe mientras espera el inicio del funeral por el difunto papa Francisco, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fieles, una de ellas con un cartel con la bandera de Ucrania y la frase "Francisco, reza por nosotros", esperan el inicio del funeral del fallecido pontífice argentino, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un feligrés con una bandera de Argentina a la espalda llega a la plaza de San Pedro del Vaticano antes del funeral del papa Francisco, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Monjas y otros peregrinos buscan su asiento en la Plaza de San Pedro del Vaticano antes del funeral por el papa Francisco, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de policía charlan en la Plaza de San Pedro del Vaticano antes del funeral por el papa Francisco, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Monjas y peregrinos caminan hacia la Plaza de San Pedro del Vaticano antes del funeral por el papa Francisco, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fieles descansan sentados en el piso en la Plaza de San Pedro del Vaticano antes del inicio del funeral por el papa Francisco, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una monja sostiene un rosario entre sus manos mientras espera el inicio del funeral del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre bosteza mientras la Plaza de San Pedro del Vaticano se llena de fieles para el funeral por el difunto papa Francisco, el 26 de abril de 2025. (AP Foto/Andreea Alexandru) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved