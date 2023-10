El repunte de la violencia entre bandas perturba la vida en Ecuador

Elisheva Rose, que se viste de novia para ayudar a llevar clientes al puesto de tamales de su esposo, es sorprendida por la cámara con una bebida energética en la mano, en Durán, una ciudad ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 2y de septiembre de 2023. Esta maestra de Inglés y Arte natural de Sudáfrica contó que se mudó a Ecuador porque su esposo es ecuatoriano-israelí, pero ahora quieren mudarse de país por el aumento de la delincuencia. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En la imagen, vista del campus vacío de la escuela de fiscales de Durán, una ciudad ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 29 de septiembre de 2023. El Ministerio de Educación cerró temporalmente los campus de algunas escuelas de la ciudad e impuso la enseñanza online en respuesta al aumento de la delincuencia. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una banda estudiantil participa en un desfile para conmemorar la independencia de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas observan a una banda de música estudiantil durante un desfile para conmemorar la independencia de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una pintada con la frase "Prohibido robar. Será ejecutado", en un muro en Durán, una ciudad ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 30 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una bala, a unos metros del cadáver de Juan Carlos Barrezueta, un conductor de taxi que fue asesinado tras parar a comprar algo en una tienda de recambios de autos, en Durán, una ciudad ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 29 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El cadáver del taxista Juan Carlos Barrezueta yace a las puertas de la tienda de recambios de autos donde se paró con su vehículo para realizar una compra, en Durán, una ciudad ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 29 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares acompañan el ataúd con los restos mortales de Juan Carlos Barrezueta durante su velatorio en el cementerio del Parque de la Paz, antes de su entierro en Durán, una ciudad ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 29 de septiembre de 2023. Barrezueta era taxista y fue asesinado cuando se detuvo a hacer una compra en una tienda de recambios de autos. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares de Juan Carlos Barrezueta cargan con su ataúd durante su entierro en el cementerio del Parque de la Paz, en Durán, una ciudad ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 29 de septiembre de 2023. El hermano de Barrezueta dijo que el taxista de 40 años fue asesinado cuando se detuvo a hacer una compra en una tienda de recambios de autos. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los hijos de Germán Mosquera -- Jodana (izquierda), Jordar (centro) y Liam (sentado en su carro de reciclaje) -- acompañan a su padre durante su jornada recogiendo cartón y metal usado para vender, en el centro de Guayaquil, Ecuador, el 29 de septiembre de 2023. Mosquera dijo que gana entre tres y cinco dólares al día. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas sin hogar duermen en el centro de Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un operario de una empresa de internet arregla el cableado mientras soldados patrullan por una calle de Durán, una ciudad ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 30 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Residentes cruzan el precinto policial de la escena de un asesinato para llegar a su casa, en Durán, una ciudad ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 28 de septiembre de 2023. Según la policía, un conductor fue baleado y trasladado a un hospital. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En la imagen, sillas y mesas calcinadas en el patrio del restaurante italiano "Sabore Mio" tras el lanzamiento de bombas incendiarias al lugar, en Guayaquil, Ecuador, el 28 de septiembre de 2023. Tres meses antes, el propietario del local, Benny Colonico, estuvo secuestrado durante cinco días antes de ser liberado. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Benny Colonico, propietario de un restaurante, discute con un reportero de televisión que cubre un ataque con bombas incendiarias a su negocio, "Sabore Mio", en Guayaquil, Ecuador, el 28 de septiembre de 2023. Tres meses antes, Colonico estuvo secuestrado durante cinco días antes de ser liberado. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Las piernas de un hombre descuartizado sobresalen de una bolsa tirada en una calle donde hay niños jugando y perros, en el vecindario de Colinas de La Florida, en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 2023. Las piernas estuvieron tiradas en la calle durante horas hasta que fueron recogidas por las autoridades. El resto del cuerpo se encontró esparcido a unas cuadras de distancia. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Botellas rotas coronan el muro de una vivienda como medida disuasoria para evitar robos, sobre un mural electoral de apoyo al candidato presidencial Daniel Noboa, en Durán, junto a Guayaquil, Ecuador, el 29 de septiembre de 2023. Heredero de una fortuna amasada con el cultivo de plátanos, Noboa dio la sorpresa al entrar al balotaje de las presidenciales previsto para el 15 de octubre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Soldados cachean a un conductor de moto e inspeccionan su documentación en un puesto de control en Durán, ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 28 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Tras un ataque armado, un reportero de televisión enfoca una mancha de sangre en una vereda, junto a un cartel de la candidata a la presidencia Luisa González, en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 2023. Según los vecinos, dos personas a bordo de una moto dispararon a otras dos, matando a una y causando heridas graves a la otra. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En la imagen, vista de las viviendas del vecindario de Santa Ana, en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 2023, además del puente que conecta Guayaquil y Durán (arriba, derecha). (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Varios jóvenes juegan al fútbol en la ciudad de Durán, ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 30 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una niña pasa corriendo junto a una patrulla militar en la ciudad de Durán, ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 30 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La hierba crece entre las vías de tren en el centro de la ciudad de Durán, ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 29 de septiembre de 2023. Antes de la década de 1990, Durán era un punto importante en la red ferroviaria de pasajeros y mercancías en el sur de Ecuador, y el sector generaba muchos empleos en la ciudad. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Soldados obligan a dos hombres a ejercitarse como castigo por no tener permisos para sus motocicletas, en la ciudad de Durán, ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 30 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un soldado hace guardia al inicio de una operación de seguridad de la policía y el ejército en Durán, una ciudad ubicada frente a Guayaquil, Ecuador, el 29 de septiembre de 2023. "Ecuador Ya" es el lema de campaña del aspirante a la presidencia Naboa, antes del balotaje del 15 de octubre. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.