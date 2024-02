AP Fotos: En el norte de Italia la pulpa vuela en la tradicional batalla de naranjas del Carnaval

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un joven sonríe con la cara cubierta de jugo de naranja durante la "Batalla de las Naranjas", en la que la gente se lanza naranjas como parte de las celebraciones de Carnaval en la ciudad de Ivrea, en el Piamonte italiano, el martes 13 de febrero de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una joven con la cara salpicada de jugo de naranja durante la "Batalla de las Naranjas", en la que la gente se lanza naranjas como parte de las celebraciones de Carnaval en la ciudad de Ivrea, en el Piamonte italiano, el martes 13 de febrero de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Naranjas rotas esparcidas por el suelo durante la "Batalla de las Naranjas", en la que la gente se lanza naranjas entre sí como parte de las celebraciones de Carnaval en la ciudad de Ivrea, en el Piamonte italiano, el martes 13 de febrero de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Naranjas rotas esparcidas por el suelo tras la "Batalla de las Naranjas", en la que la gente se lanza naranjas entre sí como parte de las celebraciones de Carnaval en la ciudad de Ivrea, en el Piamonte italiano, el martes 13 de febrero de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Naranjas rotas esparcidas por el suelo entre cajas tras la "Batalla de las Naranjas", en la que la gente se lanza naranjas entre sí como parte de las celebraciones de Carnaval en la ciudad de Ivrea, en el Piamonte italiano, el martes 13 de febrero de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gente asiste a la "Batalla de las Naranjas", en la que los participantes se lanzan naranjas unos a otros como parte de las celebraciones de Carnaval en la ciudad de Ivrea, en el Piamonte italiano, el martes 13 de febrero de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Personas con cascos protectores y disfraces se lanzan naranjas entre sí durante la "Batalla de las Naranjas", parte de las celebraciones de Carnaval en la ciudad de Ivrea, en el Piamonte italiano, el martes 13 de febrero de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Participantes de la "Batalla de las naranjas", en la que las personas se lanzan naranjas como parte de las celebraciones de Carnaval en la ciudad de Ivrea, en el Piamonte italiano, el martes 13 de febrero de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gente mira a un hombre que lleva un disfraz de Generale, "General", al final de la "Batalla de las Naranjas", donde las personas se lanzan naranjas entre sí como parte de las celebraciones de Carnaval en la ciudad de Ivrea, en el Piamonte italiano, el martes 13 de febrero de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved