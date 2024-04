AP FOTOS: En el noreste de Argentina, la yerba mate es toda una forma de vida

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un trabajador descarga yerba mate cosechada en la Cooperativa Andresito en Andresito, en la provincia argentina de Misiones, el jueves 18 de abril de 2024. Durante décadas, el gobierno argentino ha apoyado la industria con controles de precios y subsidios, pero para resolver la crisis financiera de Argentina, el presidente Javier Milei busca eliminar las regulaciones que afectan a distintos mercados, incluido el de la yerba mate. (AP Foto/Rodrigo Abd) (AP Photo/Rodrigo Abd)Abd) (AP Foto/Rodrigo Abd)

Una niña juega bajo un monumento a Andrés Guacurarí, un soldado indígena guaraní que gobernó la Provincia Grande de las Misiones (1815 - 1819) en Andresito, en la provincia argentina de Misiones, el jueves 18 de abril de 2024. La provincia de Misiones, Argentina, es el centro mundial de producción de mate, que fue cosechada primero por tribus indígenas. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El productor de yerba mate Julio Petterson recibe una llamada de trabajo en su casa, donde su hija Kiara Isabella juega con un tractor de juguete en Andresito, en la provincia argentina de Misiones, el miércoles 17 de abril de 2024. "Apenas sobrevivimos", dijo Petterson, aludiendo a las políticas que devastaron la industria de la yerba mate en la década de 1990. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Margarita Mendez, frente, izquierda, bebe mate mientras su amiga Cristina Chamorro da el pecho a su hijo en una cocina al aire libre en la comunidad indígena guaraní de Kaaguy Pora II, en las afueras de Andresito, en la provincia argentina de Misiones, el centro de la producción mundial de mate, el jueves 18 de abril de 2024. La yerba mate se encuentra en casi todos los hogares argentinos. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un trabajador maneja un horno para secar la yerba mate en la Cooperativa Andresito, en Andresito, en Misiones, Argentina, el jueves 18 de abril de 2024. Durante décadas, el gobierno argentino ha apoyado la industria con controles de precios y subsidios, pero para resolver la crisis financiera de Argentina, el presidente Javier Milei busca eliminar las regulaciones que afectan a distintos mercados, incluido el de la yerba mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un trabajador carga una bolsa de yerba mate seca, conocida como yerba "canchada", en la Cooperativa Andresito en Andresito, en la provincia argentina de Misiones, el jueves 18 de abril de 2024. Durante décadas, el gobierno argentino ha apoyado la industria con controles de precios y subsidios, pero para resolver la crisis financiera de Argentina, el presidente Javier Milei busca eliminar las regulaciones que afectan a distintos mercados, incluido el de la yerba mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Hojas de yerba mate son arrojadas dentro de un horno giratorio, mientras un trabajador, izquierda, esparce las hojas secas en una cinta transportadora después de pasar por el horno en la Cooperativa Andresito, en Andresito, en la provincia argentina de Misiones el jueves 18 de abril de 2024. Durante décadas, el gobierno argentino ha apoyado la industria con controles de precios y subsidios, pero para resolver la crisis financiera de Argentina, el presidente Javier Milei busca eliminar las regulaciones que afectan a distintos mercados, incluido el de la yerba mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Trabajadores cargan bolsas de yerba mate seca, conocida como yerba "canchada", en la Cooperativa Andresito en Andresito, en la provincia argentina de Misiones, el jueves 18 de abril de 2024.Durante décadas, el gobierno argentino ha apoyado la industria con controles de precios y subsidios, pero para resolver la crisis financiera de Argentina, el presidente Javier Milei busca eliminar las regulaciones que afectan a distintos mercados, incluido el de la yerba mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Fabián Acuña, que viste la casaca de la selección argentina de fútbol, cuenta su paga semanal por la cosecha de yerba mate fuera de su casa, donde el capataz llegó en su camión para dejarle su salario en Andresito, en la provincia argentina de Misiones, el viernes 19 de abril de 2024. Ricos o pobres, de izquierda o de derecha, fanáticos del Boca Juniors o de su acérrimo rival futbolístico, el River Plate, a los argentinos les encanta el mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Leonardo Favio Correa carga yerba mate hacia un camión en Andresito, en la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, el miércoles 17 de abril de 2024. Detrás de la mítica calidad de la bebida, está el duro trabajo realizado primero por tribus indígenas en asentamientos jesuitas en lo que ahora es Paraguay, y actualmente por jornaleros mal pagados conocidos como "tareferos," en los húmedos pastizales de la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, centro mundial de la producción de mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El rocío matutino humedece las hojas de yerba mate en Andresito, en la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, el jueves 18 de abril de 2024. Las hojas secas con agua caliente, en una calabaza conocida como mate, producen un poderoso elíxir que, durante siglos, ha saciado la sed de cafeína y de comunidad en América del Sur. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Mujeres arreglan plantas de yerba mate en un invernadero de Andresito, en la provincia de Misiones, Argentina, el jueves 18 de abril de 2024. Durante décadas, el gobierno argentino ha apoyado la industria con controles de precios y subsidios, pero para resolver la crisis financiera de Argentina, el presidente Javier Milei busca eliminar las regulaciones que afectan a distintos mercados, incluido el de la yerba mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Trabajadores envuelven yerba mate cosechada en una bolsa de transporte en Andresito, en la provincia de Misiones, Argentina, el miércoles 17 de abril de 2024. Detrás de la mítica calidad de la bebida, está el duro trabajo realizado primero por tribus indígenas en asentamientos jesuitas en lo que ahora es Paraguay, y actualmente por jornaleros mal pagados conocidos como "tareferos," en los húmedos pastizales de la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, centro mundial de la producción de mate (AP Foto/Rodrigo Abd)

El capataz de producción de yerba mate Antonio Francisco Pereyra conduce con Facundo, su hijo de 4 años, bajo el brazo para entregar la paga semanal a su equipo en Andresito, en la provincia argentina de Argentina, el viernes 19 de abril de 2024.Durante décadas, el gobierno argentino ha apoyado la industria con controles de precios y subsidios, pero para resolver la crisis financiera de Argentina, el presidente Javier Milei busca eliminar las regulaciones que afectan a distintos mercados, incluido el de la yerba mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Machetes del capataz de producción de yerba mate Antonio Francisco Pereyra en su camioneta, mientras él conduce para entregar la paga semanal a su equipo en Andresito, en la provincia argentina de Misiones, el viernes 19 de abril de 2024.Durante décadas, el gobierno argentino ha apoyado la industria con controles de precios y subsidios, pero para resolver la crisis financiera de Argentina, el presidente Javier Milei busca eliminar las regulaciones que afectan a distintos mercados, incluido el de la yerba mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un camino en Andresito, en la provincia argentina de Misiones, el miércoles 17 de abril de 2024. Los húmedos pastizales de la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, son el centro mundial de la producción de mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Trabajadores cargan hojas de yerba mate cosechadas en un camión en Andresito, en la provincia de Misiones, Argentina, el miércoles 17 de abril de 2024. Detrás de la mítica calidad de la bebida, está el duro trabajo realizado primero por tribus indígenas en asentamientos jesuitas en lo que ahora es Paraguay, y actualmente por jornaleros mal pagados conocidos como "tareferos," en los húmedos pastizales de la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, centro mundial de la producción de mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Hojas cosechadas de yerba mate se descargan en la Cooperativa Andresito en Andresito, en la provincia argentina de Misiones, el jueves 18 de abril de 2024. Durante décadas, el gobierno argentino ha apoyado la industria con controles de precios y subsidios, pero para resolver la crisis financiera de Argentina, el presidente Javier Milei busca eliminar las regulaciones que afectan a distintos mercados, incluido el de la yerba mate. (AP Foto/Rodrigo Abd)