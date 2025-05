AP Fotos: El 1er día del cónclave en el Vaticano para elegir al próximo papa

Varias personas en la Plaza de San Pedro mientras esperan ver humo salir de la chimenea de la Capilla Sixtina durante el cónclave para elegir el nuevo papa, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Humo negro sale de la chimenea de la Capilla Sixtina, donde 133 cardenales están reunidos en el primer día del cónclave, lo que indica que no se eligió un sucesor para el fallecido papa Francisco, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una pantalla gigante en la Basílica de San Pedro muestra el maestro de ceremonias del Vaticano, el arzobispo Diego Giovanni Ravelli, mientras cierra las puertas de la Capilla Sixtina tras haber gritado "extra omnes" --"todos fuera" en latín-- durante el cónclave para elegir al nuevo papa, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un fiel llega a la Plaza de San Pedro para el cónclave para elegir un nuevo papa, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas esperan en la Plaza de San Pedro en el Vaticano para ver el humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina, donde 133 cardenales están reunidos en el primer día del cónclave para elegir al sucesor del fallecido papa Francisco, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto Markus Schreiber) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Monjas entran a una heladería cerca del Vaticano, en Roma, el miércoles 7 de mayo de 2025, en el primer día del cónclave para elegir al nuevo papa. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Nubes sobre la Basílica de San Pedro durante el cónclave de los cardenales para elegir a un nuevo papa, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cardenal Giuseppe Versaldi camina por la puerta de Santa Ana, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fieles arrodillados durante una última misa celebrada por los cardenales dentro de la Basílica de San Pedro, antes del inicio del cónclave para elegir a un nuevo papa, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas reunidas en la Plaza de San Pedro mientras esperan ver salir humo de la chimenea de la Capilla Sixtina, durante el cónclave para elegir al nuevo papa, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una pantalla gigante en la Basílica de San Pedro muestra a los cardenales dentro de la Capilla Sixtina durante el cónclave para elegir un nuevo papa, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer sostiene un letrero con la frase en inglés "Esperanza por la paz" durante el cónclave para elegir un nuevo papa, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Cardenales asisten a una última misa dentro de la Basílica de San Pedro antes de que inicie el cónclave para elegir un nuevo papa, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cardenal alemán Ludwig Müller camina en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fieles toman fotografías con sus teléfonos de los cardenales durante una última misa dentro de la Basílica de San Pedro antes de que inicie un cónclave para elegir un nuevo papa, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Activistas de la Conferencia de Ordenación de Mujeres liberan humo rosa para pedir por una total igualdad para las mujeres en la Iglesia católica durante el primer día del cónclave para elegir al nuevo papa, en Roma, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una pantalla gigante en la Plaza de San Pedro muestra una gaviota en la chimenea de la Capilla Sixtina durante el cónclave para elegir un nuevo papa, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Personas ven en una pantalla gigante mientras los cardenales prestan juramento dentro de la Capilla Sixtina durante el cónclave para elegir un nuevo papa, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Cardenales llegan al primer día del cónclave para elegir al sucesor del fallecido papa Francisco dentro de la Capilla Sixtina, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (Vatican Media vía AP) Vatican Media

Humo negro sale de la chimenea de la Capilla Sixtina, donde 133 cardenales están reunidos para el primer día del cónclave, lo que indica que no eligieron al sucesor del papa Francisco, el miércoles 7 de mayo de 2025, en el Vaticano. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Sacerdotes de pie en una terraza viendo hacia la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved