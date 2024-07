AP EXPLICA: un escándalo de corrupción rodea al gobierno colombiano por el que Petro pidió perdón

ARCHIVO - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, da un discurso tras firmar una reforma al sistema de pensiones, una de sus promesas electorales para dar cobertura a jubilados que viven en condiciones de pobreza con un ingreso básico del Estado, en Bogotá, Colombia, el martes 16 de julio de 2024. El gobierno de Petro sortea un escándalo de corrupción en millonarios contratos que es investigado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia y en el que presuntamente participaron exfuncionarios, congresistas y un ministro. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved