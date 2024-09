AP Explica: renovación de jueces en Guatemala pone a examen el historial de su cuestionada justicia

Autoridades indígenas en una conferencia de prensa para pedir que sean seleccionados candidatos cualificados para renovar la Corte Suprema y otros tribunales, en la Universidad Landívar donde una comisión recopila en una lista los nombres de candidatos antes de presentarla en el Congreso para su aprobación, en Ciudad de Guatemala, el viernes 20 de septiembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una comisión dedicada a reunir en una lista los nombres de los candidatos para la renovación de jueces de la Corte Suprema y otros tribunales, que después será enviada al Congreso para su aprobación, en la Universidad Landívar en Ciudad de Guatemala, el viernes 20 de septiembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Autoridades indígenas en una conferencia de prensa para pedir que sean seleccionados candidatos cualificados para renovar la Corte Suprema y otros tribunales, en la Universidad Landívar donde una comisión recopila en una lista los nombres de candidatos antes de presentarla en el Congreso para su aprobación, en Ciudad de Guatemala, el viernes 20 de septiembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Autoridades indígenas observan a una comisión mientras recopila en una lista los nombres de candidatos para renovar la Corte Suprema y otros tribunales, antes de presentarla al Congreso para la selección final, en la Universidad Landívar, en Ciudad de Guatemala, el viernes 20 de septiembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved