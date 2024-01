AP EXPLICA: quién es la fiscal general de Guatemala que se interpone en el gobierno de Arévalo

ARCHIVO - La fiscal general Consuelo Porras asiste a su ceremonia de juramentación del cargo en el Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el 16 de mayo de 2018. El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, planteó una reunión con Porras en la tercera semana de enero y dijo que le pedirá la renuncia. (AP Foto/Luis Soto, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei saluda a la fiscal general, Consuelo Porras, tras la entrega de su informe anual en Ciudad de Guatemala, el 17 de mayo de 2023. Porras, que fue inicialmente designada en 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales, fue ratificada por Giammattei en 2022, la primera vez en que Guatemala renueva a un fiscal general para un segundo periodo. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un manifestante lleva un cartel de rechazo contra la fiscal general, Consuelo Porras, a las afueras de su institución en una movilización de respaldo al proceso electoral en Ciudad de Guatemala, el 14 de julio de 2023. Hasta tres veces, Porras ha solicitad que le sea retirada la inmunidad al recién juramentado presidente Bernardo Arévalo y ha denunciado que las elecciones deben ser anuladas por presunto fraude electoral. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, conversa con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tras un encuentro en Ciudad de Guatemala el 5 de septiembre de 2023. Los guatemaltecos ven como un intento de golpe de Estado en la arremetida de partidos perdedores y de la Fiscalía General para anular los resultados de las elecciones que ganó Bernardo Arévalo, quien fue objeto de investigaciones e iniciativas judiciales. La OEA dijo que la maniobra de la fiscalía parecían estar dirigidas a evitar que Arévalo asumiera el cargo. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Manifestantes indígenas exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y del fiscal Rafael Curruchiche en Ciudad de Guatemala, el 2 de octubre de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un cartel en representación de la fiscal general, Consuelo Porras, colgado en una valla durante una protesta de rechazo a las acciones judiciales impulsadas por ella contra el Movimiento Semilla y el presidente electo Bernardo Arévalo, en la plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, el 2 de septiembre de 2023. Porras entró al cargo de fiscal general en 2018 y fue sancionada dos veces por el gobierno de Estados Unidos por socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción. Ella ha negado cualquier irregularidad. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo saluda a la multitud a su llegada a una movilización indígena que exige la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, en el entorno de la Corte Suprema en Ciudad de Guatemala, el 18 de septiembre de 2023. Arévalo ganó el balotaje del 20 de agosto, pero la fiscalía continuó su arremetida e investigaciones sobre las firmas con las que Movimiento Semilla se constituyó como partido y por presunto fraude electoral. La comunidad internacional había avalado el proceso electoral. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un manifestante arroja huevos a una figura que representa a la fiscal general, Consuelo Porras, en una protesta a las afueras de la institución en Ciudad de Guatemala, el 13 de julio de 2023. Porras, que ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos, ha enfrentado semanas de protestas y pedidos de renuncia, así como el rechazo de la comunidad internacional a sus maniobras contra el proceso electoral. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, rinde su informe anual en Ciudad de Guatemala, el 17 de mayo de 2023. Como titular de la iniciativa penal, Porras es la cabeza de la Fiscalía General de Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved