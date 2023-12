AP EXPLICA: En qué consiste megadecreto del presidente Milei que desregula la economía en Argentina

Varias personas protestan fuera del Congreso Nacional con un cartel de rechazo a las medidas económicas del gobierno, tras el mensaje del presidente Javier Milei anunciando un decreto y un nuevo paquete de reformas en Buenos Aires, Argentina, en la madrugada del jueves 21 de diciembre de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved