AP Explica: la lucha política paraliza al gobierno y alimenta el malestar social en Bolivia

ARCHIVO - Peatones caminan junto a una tienda de cambio de moneda en La Paz, Bolivia, el 12 de junio de 2024. Con el incremento de los precios, la escasez de dólares y las filas en gasolineras faltas de combustible, las protestas en Bolivia se han incrementado por la crisis económica. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un partidario asiste a la convención Movimiento al Socialismo para elegir un nuevo líder que sustituya al expresidente Evo Morales, en El Alto, Bolivia, el 4 de mayo de 2024. El presidente Luis Arce y su otrora aliado Morales se disputan el futuro del MAS antes de las elecciones presidenciales de 2025. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un graffiti del presidente boliviano Evo Morales adorna una pared descascarada en La Paz, Bolivia, el viernes 14 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Mercaderes corean lemas durante una marcha del gobierno contra la falta de dólares estadounidenses en los bancos, en La Paz, Bolivia, el 17 de junio de 2024. Con el incremento de los precios, la escasez de dólares y las filas en gasolineras faltas de combustible, las protestas en Bolivia se han incrementado por la crisis económica. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente de Bolivia, Luis Arce, en el centro, asiste a un ritual en honor de la Pachamama, o Madre Tierra, para conmemorar su tercer año de gobierno en La Paz, Bolivia, el 8 de noviembre de 2023. Arce fue el ministro de Finanzas del expresidente Evo Morales y capitaneó años de fuerte crecimiento y baja inflación, pero al asumir la presidencia en 2020 encontró un duro ajuste económico por la pandemia del coronavirus. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Partidarios del presidente de Bolivia, Luis Arce, ondean las banderas Wiphala durante un evento por el 29no aniversario del partido en el gobierno, el Movimiento al Socialismo, en La Paz, Bolivia, el 28 de marzo de 2024. Arce y su antiguo aliado, el expresidente Evo Morales, se disputan el futuro del partido antes de las elecciones presidenciales de 2025. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La senadora Simona Quispe, en el centro, del partido en el gobierno Movimiento al Socialismo, asiste a una reunión de legisladores con el expresidente Evo Morales, en La Paz, Bolivia, el 5 de marzo de 2024. El presidente, Luis Arce, y Morales, su antiguo aliado, se disputan el futuro del partido antes de las elecciones presidenciales de 2025. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El expresidente Evo Morales habla durante una conferencia de prensa en La Paz, Bolivia, el jueves 11 de abril de 2024. El presidente, Luis Arce, y Morales, su exaliado, se disputan el futuro del partido antes de las elecciones presidenciales de 2025. (AP Foto/Juan Karita, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Soldados montan guardia en una gasolinera tras una orden del gobierno para que el ejército supervise las gasolineras y fronteras para evitar la salida ilegal de combustible y alimentos, en La Paz, Bolivia, el 12 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un comerciante sostiene un cartel con un mensaje que dice "¡Gobierno de turno! Necesitamos dólares", durante una protesta en La Paz, Bolivia, el 17 de mayo de 2024. Con el incremento de los precios, la escasez de dólares y las filas en gasolineras faltas de combustible, las protestas en Bolivia se han incrementado por la crisis económica (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El ministro boliviano de Finanzas, Marcelo Montenegro, habla durante una conferencia de prensa en La Paz, Bolivia, el 20 de febrero de 2024. Con el incremento de los precios, la escasez de dólares y las filas en gasolineras faltas de combustible, las protestas en Bolivia se han incrementado por la crisis económica. En un intento de calmar a los inversionistas, Montenegro niega que haya ninguna crisis. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved