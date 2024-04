AP EXPLICA: Ecuador va a consulta popular de nuevo en un intento de reforzar lucha contra el crimen

La policía ejecuta un operativo en busca de armas y drogas con el fin de combatir a grupos criminales y extorsionadores, el jueves 4 de abril de 2024, en el barrio de Nueva Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador. Los ecuatorianos votarán el domingo 21 de abril en una nueva una consulta popular que, de acuerdo con el gobierno, busca dar soluciones a uno de los problemas más agobiantes: la creciente violencia atribuida a bandas criminales relacionadas con el narcotráfico. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved